В Татарстане самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе
Вместе с тем в республике стали реже рожать детей
За девять месяцев текущего года скончались 34 тысячи человек, а появились на свет - 34, 9 тысячи
Изменить размер текста:
По последним данным Татарстан занимает 25 место в России по уровню смертности. Вместе с тем, в Приволжском федерльном округе этот показатель у республики самый низкий.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков во время брифинга рассказал, что вместе с этим в республике на свет стало появляться меньше детей. Однако, даже несмотря на это, рождаемость пока превышает смертность. Так, за девять месяцев текущего года скончались 34 тысячи человек, а появились на свет - 34,9 тысячи.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»