В Татарстане самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-30T18:02:43+03:00

За девять месяцев текущего года скончались 34 тысячи человек, а появились на свет - 34, 9 тысячи

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По последним данным Татарстан занимает 25 место в России по уровню смертности. Вместе с тем, в Приволжском федерльном округе этот показатель у республики самый низкий.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков во время брифинга рассказал, что вместе с этим в республике на свет стало появляться меньше детей. Однако, даже несмотря на это, рождаемость пока превышает смертность. Так, за девять месяцев текущего года скончались 34 тысячи человек, а появились на свет - 34,9 тысячи.

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