2018-10-30T16:08:53+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах нашли виновника ДТП со взрывом автомобиля

Причиненный ущерб оценили в полмиллиона рублей
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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28 октября в 3:02 напротив дома 25/26 на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах произошло массовое ДТП. Водитель, который на скорости врезался в «Газель», после чего ее откинуло в сторону, скрылся с места происшествия. Вместе с ним сбежал пассажир.

Немецкий внедорожник взорвался и начал гореть. Пламя перебросилось на стоящую рядом иномарку. По оценке экспертов «Лифан» выгорели полностью, у «Киа» удалось спасти моторный отсек. «Газель» от пожара не пострадала, но при ДТП у нее вырвало заднюю ось и разорвало кузов. Площадь горения составила 11 квадратных метров. Ущерб от огня оценивают полмиллиона рублей, а сумма спасенного имущества - 200 000 рублей.

Стало известно, что сбежавшего виновника ДТП удалось найти. Водителем оказался 30-летний мужчина, а его пассажиром - 22-летняя девушка. Все это время девушке требовалась помощь медиков. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также ссадины и ушибы. На водителя составлен административный протокол.

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