2018-10-30T14:41:18+03:00
Политика

Принц эмирата Дубай наградил президента Татарстана за развитие исламской экономики

Премия «Islamic Economy Award» учреждена в 2013 году
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник, в Дубае в ходе Глобального исламского экономического саммита-2018 президенту Татарстана вручили специальную награду за развитие исламской экономики.

Награждал Рустама Минниханова лично наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум.

СПРАВКА

Премия «Islamic Economy Award» учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения. Инициативы и идеи должны способствовать укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений между исламскими странами и налаживанию более тесных экономических связей с остальным миром в целях содействия процветанию, гармонии и благосостоянию.

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