Президент Татарстана встретился с наследным принцем эмирата Дубай

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-30T14:01:30+03:00

Также в рамках Глобального исламского экономического саммита-2018 он провел беседу с с министром экономики ОАЭ

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В этот момент президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Дубае, где принимает участие в Глобальном исламском экономическом саммите-2018 (GIES-2018).

В рамках события глава республики встретился с наследным принцем эмирата Дубай шейхом Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом.

Во время беседы Рустам Минниханов отметил высокий уровень организации саммита, который является важной платформой для обсуждения вопросов развития исламской экономики и халяльной индустрии в мире. Также он пригласил принца принять участие в KazanSummit-2019.

Кроме того, на GIES-2018 президент Татарстана встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль Мансури. Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений.

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