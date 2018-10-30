В Татарстане новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке, хотят удочерить сразу несколько семей

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-30T14:28:07+03:00

Сейчас ребенок находится под пристальным вниманием врачей, которые оценивают состояние маленького пациента как хорошее

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История девочки из Нижнекамска набирает все более и более позитивные обороты. Так, врачи детской городоской больницы оценивают ее состояние как хорошее, а некоторые горожане уже готовы удочерить ее. С подобными вопросами они обращаются в медицинское учреждение, но там их перенаправляют в отдел опеки и попечительства.

Известно, что накануне девочку навестили и сотрудники полиции, которые принесли ей подарки.

Напомним, новорожденного ребенка в мусорном баке на улице Сююмбике в Нижнекамске ночью 27 октября обнаружил случайный прохожий. Уже днем сотрудники полиции смогли разыскать мать девочки.

Женщина призналась, что выбросила младенца, потому что боялась не "потянуть" его. Сейчас решается вопрос о назначении ей всех необходимых экспертиз, а также об избрании меры пресечения.

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