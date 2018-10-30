2018-10-30T13:43:35+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина задохнулся в собственном гараже во время пожара

Его пьяный брат сидел у соседей с ожогами и не мог толком объяснить спасателям есть ли внутри горящего строения люди
Олег ЛУГОВОЙ
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Погибшего нашли на втором этаже дома, к которому был пристроен горящий гараж.Погибшего нашли на втором этаже дома, к которому был пристроен горящий гараж.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером в поселке Замелекесье Набережных Челнов на улице Славная загорелся кирпичный гараж, пристроенный к частному дому.

Прибывшим пожарным очевидцы сообщили, что внутри мог находится хозяин, а его пьяный брат сидит у соседей. У мужчины были обожжены руки, и он не мог толком сказать есть ли в горящем доме люди. Мужчину увезли в ожоговое отделение местной больницы.

Все это время пожарные боролись с огнем. Дым повалил уже из всех окон дома. Войти внутрь не получалось, так как вход был завален стройматериалами и пеноблоками. Пришлось использовать одно из окон.

В итоге на втором этаже дома в бессознательном состоянии был обнаружен 55-летний хозяин. Мужчину вытащили, но было уже поздно. Медикам пришлось лишь констатировать его смерть от отравления продуктами горения.

- Площадь пожара составила 24 квадратных метров. Предварительная причина- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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