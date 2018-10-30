2018-10-30T13:19:37+03:00
Авто

С этого четверга в Казани заработают новые платные парковки

Кроме того, изменится и тариф за стоянку на них
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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1 ноября в столице Татарстана на 41 участке заработают новые платные парковки, рассчитанные на 1 185 мест. На них стоимость услуги равна 50 рублей за час.

При этом с этого четверга изменится тариф на других стоянках.

Так, оставить машину на парковке по улицам Театральная, Площадь Свободы и Профессора Нужина будет стоить 100 рублей в час. А на улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля заплатить - 70 рублей в час. В то же время на улицах Бурхана Шахиди и Курашова – 30 рублей в час. Напомним, штраф за неуплату составляет 2 500 рублей.

Будут задействованы и другие нововведения. Наравне с инвалидами 1 и 2 группы бесплатно припарковаться в специально отведенных местах смогут и относящиеся к 3 группе. Тем, кто не по праву займет их место придется заплатить штраф в 5 000 рублей.

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