2018-10-30T17:01:41+03:00
Происшествия

В Татарстане девушка из-за денег обвинила сожителя своей бабушки в изнасиловании

Но вместо наличных она получила приговор
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Бавлинский городской суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, которая необоснованно обвиняла мужчину в изнасиловании.

Известно, что в полицию девушка обратилась еще 5 мая текущего года. Она рассказала, что над ней надругался сожитель ее бабушки. Позже выяснилось, что это неправда. Девушка хотела лишь напугать мужчину своим заявлением и получить от него денег.

- Свою вину девушка полностью признала. Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщает прокуратуры Татарстана. - Приговор суда в законную силу пока не вступил

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