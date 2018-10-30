В Казани построят три новые поликлиники
В Казани в скором времени появятся трех новых медицинских учреждения. Так, детская поликлиника будет организована в Ново-Савиновском районе (напротив Татнефть-арены), а взрослая - в Кировском районе города. Еще одна поликлиника расположится на территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
По его словам, появление подобных учреждений с огромными площадями и возможностями происходит благодаря пониманию Правительства страны и республики.
Глава ведомтсва также отметил, что в Татарстане ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощи.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»