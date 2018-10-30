2018-10-30T12:54:45+03:00
Общество

В Казани построят три новые поликлиники

Они появятся в Ново-Савиновском и Кировском районах, а также на территории Республиканской клинической офтальмологической больницы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В республике ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощиВ республике ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Казани в скором времени появятся трех новых медицинских учреждения. Так, детская поликлиника будет организована в Ново-Савиновском районе (напротив Татнефть-арены), а взрослая - в Кировском районе города. Еще одна поликлиника расположится на территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, появление подобных учреждений с огромными площадями и возможностями происходит благодаря пониманию Правительства страны и республики.

Глава ведомтсва также отметил, что в Татарстане ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах нашли виновника ДТП со взрывом автомобиля
В Кировском районе Казани снесут тринадцать аварийных домов
С 1 ноября в Казани закрываются шесть автобусных маршрутов
В Казани до 5 декабря продлили ограничение движения транспорта по улице Баки Урманче
Принц эмирата Дубай наградил президента Татарстана за развитие исламской экономики
В Татарстане новорожденную девочку, которую нашли в мусорном баке, хотят удочерить сразу несколько семей
Президент Татарстана встретился с наследным принцем эмирата Дубай
В Татарстане мужчина задохнулся в собственном гараже во время пожара
С этого четверга в Казани заработают новые платные парковки
В День народного единства в Чувашии запретят продавать спиртное на Красной площади
В Казани задержали активиста, который установил надгробья под окнами здания Госсовета Татарстана