В Казани построят три новые поликлиники

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-30T12:54:45+03:00

В республике ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они появятся в Ново-Савиновском и Кировском районах, а также на территории Республиканской клинической офтальмологической больницы

Изменить размер текста: A A

В Казани в скором времени появятся трех новых медицинских учреждения. Так, детская поликлиника будет организована в Ново-Савиновском районе (напротив Татнефть-арены), а взрослая - в Кировском районе города. Еще одна поликлиника расположится на территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, появление подобных учреждений с огромными площадями и возможностями происходит благодаря пониманию Правительства страны и республики.

Глава ведомтсва также отметил, что в Татарстане ведется работа по изменению концепции получения медицинской помощи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»