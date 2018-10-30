2018-10-30T13:02:26+03:00
Общество

В День народного единства в Чувашии запретят продавать спиртное на Красной площади

Мэрия города отмечает, что ограничения не распространяются на общепит
Алина ГАБДУЛИНА
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Некоторые жители Чебоксар остались крайне недовольны подобным ограничениемНекоторые жители Чебоксар остались крайне недовольны подобным ограничениемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мэрия Чебоксар заранее предупреждает горожан о том, что 4 ноября продажа алкоголя на Красной площади будет запрещена. Это связано с проведением на ней массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства.

Вместе с тем, ограничения не распространяются на продажу спиртного при оказании услуг общественного питания. Но несмотря на эту "лазейку", некоторые жители Чебоксар остались крайне недовольны подобным ограничением. Они выражают свое негодование в социальных сетях.

- Ну это же праздник. Ну за чем лишать людей единственной радости? - вопрошает интернет-пользователь под ником dimanvik.

- Вот заколебали они со своим запретом! Мне это не нравится, - возмущается некто quadro16.

- Ну все, теперь можно не ходить, - смеется FANTOM 777.

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