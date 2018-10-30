2018-10-30T12:13:47+03:00
Общество

В лесничествах Чувашии к новогодним праздникам срубят более 300 хвойных деревьев

Аукцион на заготовку деревьев объявило министерство природных ресурсов и экологии республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чувашии уже начинают готовиться ко встрече Нового года и соответствующим праздникам. Так, министерство природных ресурсов и экологии республики объявило аукцион на заготовку елей и других хвойных деревьев, которые являются главным атрибутом гуляний.

В этом году в Чувашии официально будут срублены более 300 деревьев. Из них 128 - в Алатырском лесничестве (68 сосен и 60 елей). 100 елей - в Опытном лесничестве Цивильского района и еще 100 - в Шумерлинском лесничестве. В общей сложности на эти цели из бюджета республики выделили порядка 32 тысяч рублей.

Известно, что самая высокая новогодняя красавица будет достигать почти 5 метров.

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