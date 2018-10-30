Движение по улицам Ботаническая и Роторная в Казани будет перекрыто до 8 декабря
Это связано с ремонтными работами
Ограничение связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани продлили ограничение движения транспорта по двум городским улицам - Ботаническая и Роторная. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Движение будет перекрыто вплоть до 8 декабря. Так, проехать будет не возможно на улице Роторная, на участке от улицы Ботаническая до улицы Павлюхина; на это же время будет частично ограничено движение на улице Ботаническая.
- Ограничение связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.