Движение по улицам Ботаническая и Роторная в Казани будет перекрыто до 8 декабря

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-30T12:00:16+03:00

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В Казани продлили ограничение движения транспорта по двум городским улицам - Ботаническая и Роторная. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Движение будет перекрыто вплоть до 8 декабря. Так, проехать будет не возможно на улице Роторная, на участке от улицы Ботаническая до улицы Павлюхина; на это же время будет частично ограничено движение на улице Ботаническая.

- Ограничение связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.