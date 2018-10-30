1 ноября в Казани начнет работать 41 новая платная парковка

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-30T11:35:31+03:00

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С 1 ноября в Казани увеличится число платных парковок. Так, уже в четверг начнет свою работу 41 муниципальная стоянка. Парковочные места будут организованы вдоль улично-дорожной сети. В целом же, количество мест для стоянки автомобилей в Казани увеличится на 1185.

роме того, на некоторых парковках изменится тариф. Так, ан стоянках, расположенных на улицах Театральная, Площадь Свободы, Профессора Нужина – оплата составит 100 рублей в час. На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля заплатить нужно будет 70 рублей в час, на улицах Бурхана Шахиди и Курашова – 30 рублей в час. На новых парковках оставить автомобиль можно будет за 50 рублей в час.