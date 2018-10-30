2018-10-30T11:51:15+03:00
Общество

В 2018 году в Татарстане 297 детям-сиротам выделили квартиры

На это из бюджета республики было потрачено около 150 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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До конца 2018 года собственным жильем в Татарстане будут обеспечены 297 детей-сирот. На данный момент роздано уже 125 квартир. Работы продолжаются. Такую информацию сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

В начале года на эти цели из бюджета республики выделялось порядка 150 миллионов рублей. Сейчас известно, что средняя стоимость преобретенных квартир составила 1,2 миллиона рублей.

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