В 2018 году в Татарстане 297 детям-сиротам выделили квартиры
На это из бюджета республики было потрачено около 150 миллионов рублей
Фото: pixabay.com
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До конца 2018 года собственным жильем в Татарстане будут обеспечены 297 детей-сирот. На данный момент роздано уже 125 квартир. Работы продолжаются. Такую информацию сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.
В начале года на эти цели из бюджета республики выделялось порядка 150 миллионов рублей. Сейчас известно, что средняя стоимость преобретенных квартир составила 1,2 миллиона рублей.
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