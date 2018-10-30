2018-10-30T12:36:51+03:00
Общество

В Казани задержали активиста, который установил надгробья под окнами здания Госсовета Татарстана

Мужчину удалось разыскать благодаря записям с видеокамер
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с подозреваемым был еще один человек, но его личность пока не установленаВместе с подозреваемым был еще один человек, но его личность пока не установленаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне, 29 октября, в Казани сотрудниками полиции был задержан мужчина, который обвиняется в установке надгробий у здания Государственного совета Татарстана. Ночь подозреваемый провел в отделении.

Задержанным оказался активист Дмитрий Егоров. Его удалось задержать благодаря записям с видеокамер. По данным полиции, Егоров приехал к зданию Госсовета примерно в 7 часов утра 25 октября.

Он вышел из машины Audi Q3 и установил 9 картонных надгробий. После этого он вернулся в автомобиль и уехал. Вместе с подозреваемым был еще один человек, но его личность пока не установлена.

В отношении Дмитрия Егорова завели административное дело. Суд рассмотрит его 30 октября.

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