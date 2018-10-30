2018-10-30T10:33:22+03:00
Происшествия

Татарстанца, обчистившего сейф спортбара, приговорили к 3 годам колонии

Для того, чтобы получить ключи от него, мужчина затеял пьянку
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Азнакаево 41-летнего местного жителя признали виновным в грабеже. Так, в марте этого года мужчина выпивал с администратором спортзала одного из банных комплексов. Когда его собутыльник не выдержал алко-марафона и уснул, осужденный вытащил из куртки мужчины ключи от сейфа.

После этого, чтобы добраться до металлического ящика, он напал на кассира, ударив ее. Зашел в нужное помещение, открыл похищенными ключами сейф и обчистил его. Добычей мужчины стала наличность в сумму около 30 тысяч рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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