2018-10-30T09:57:08+03:00
Дом. Семья

В Татарстане в продуктовом магазине в ловушку для крыс попала ласка

Сотрудники магазина освободили животное и оставили его себе
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Долгое время администрация продуктового магазина в Набережных Челнах страдала от нашествия грызунов. По мнению руководства, с наступлением холодов крысы стали вести себя более смело и приносить материальный ущерб.

Решено было избавиться от грызунов и на ночь рядом с холодильниками расставили ловушки – на лист картона разлили клей, который привлекает вредителей.

Утром в одной из ловушек продавцы обнаружили ласку. Хищник из семейства куньих прилип к листу всем долинным телом и не мог освободиться.

- Ласка комфортно живет на всех континентах северного полушария и летом ей вполне комфортна погода Поволжья. А вот от холодов ласки прячутся в теплых домах или бытовых постройках, - рассказала "КП - Казань" Виктория Борисова - заводчик грызунов.

Скорее всего животное перебралось в магазин на зимовку. Но опасности для человека оно не представляет ведь питается мелкими грызунами и держит в страхе домашних крыс и мышей.

Один из сотрудников магазина решили сводить зверька к ветеринару и оставить себе.

Скорее всего животное перебралось в магазин на зимовку. Но опасности для человека оно не представляет ведь питается мелкими грызунами и держит в страхе домашних крыс и мышей.

Один из сотрудников магазина решили сводить зверька к ветеринару и оставить себе.

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