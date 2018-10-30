Объявлен конкурс на должность директора Казанского цирка

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-30T09:25:30+03:00

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Минкульт Татарстана объявил о конкурсе на должность директора Казанского цирка. Из требований оглашено лишь то, что претенденту должно быть не больше 60 лет, он должен иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет, а также необходимо наличие высшего образования.

Как следует из объявления о конкурсе заявки кандидатов на должность директора Казанского цирка принимаются вплоть до 9 ноября по адресу: 420060, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33 в отдел правовой и кадровой работы Министерства культуры Республики Татарстан, кабинет 108, ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.

При этом, помимо необходимых документов претендент должен также предоставить на рассмотрение и свои предложения по концепции развития Казанского цирка, которую он будет защищать публично.

В итоге победитель конкурса будет определен комиссией 15 ноября. С ним Минкульт Татарстана заключит срочный договор.