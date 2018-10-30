Татарстанцам предстоит выбрать финальную тройку претендентов, чьим именем назовут аэропорт Казани

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-30T08:35:20+03:00

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В Татарстане начался второй этап голосования в проекте о присвоении аэропорту Казани имени одного из выдающегося деятеля.

Так, в список лидеров попали: авиаконструктор Андрей Туполев, татарские поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, русский поэт Гавриил Державин, писатель Лев Толстой, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, математик Николай Лобачевский, конструктор Сергей Королев и оперный певец Федор Шаляпин.

В ходе второго этапа голосования определятся три претендента, чьим именем могут назвать аэропорт Казани.

Проголосовать за того или иного деятеля можно в социальных сетях или в специальном разделе портала государственных услуг Татарстана - «Опросы жителей», а с 30 октября и в мобильном приложении «Услуги РТ». Это голосование продлится до 7 ноября.