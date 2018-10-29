Двух татарстанцев будут судить за похищение человека и вымогательство

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-29T19:43:30+03:00

По версии следствия, похищенного заковали в наручники и вывезли в лесопосадку.

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Двое татарстанцев в возрасте 28-ми и 29-ти лет обвиняются в похищении человека и вымогательстве у него денег.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 28 апреля, находясь в баре «Пульс» города Буинска, обвиняемые у входа в заведение устроили с 29-летним местным жителем ссору из-за того, что им не понравилась его походка.

В результате потерпевший был избит, а когда попытался сбежать, то злоумышленники его поймали и снова избили. После этого они посадили свою жертву в джип, заковали в наручники и вывезли в лесопосадку.

У пленника потребовали 15 тысяч рублей, а когда он отказался то его привязали к машине и заставили бежать за ней. В итоге похищенный согласился заплатить. Тогда его увезли в то самое кафе и оставили его там.

- Фигуранты дела свою вину не признали. Оба заключены под стражу. Расследование завершено, и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.