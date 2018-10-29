В Казани женщина-водитель отвлеклась на телефон и врезалась в «скорую»

СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-29T19:30:26+03:00

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Вечером женщина за рулем внедорожника «Ситроен» ехала по улице Фрунзе и разговаривала по телефону. На пути она не заметила машину «Скорой помощи» и спровоцировала аварию.

Удар был не сильным, задето только зеркало дальнего вида. Но этого было достаточно, для вызова инспекторов ГИБДД и разбирательства длинной в несколько часов.

При этом реаномобиль направлялся в поселок Юдино на вызов к тяжелобольному ребенку, который по словам медиков задыхался от приступа. Пока проходили разбирательства, вторая дежурная бригада медиков перехватила заявку и доставила ребенка в медицинское учреждение. К слову, даже после аварии девушка-водитель так и не выпустила из рук свой мобильный телефон.

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