В Чувашии из-за пожара в квартире в больницу было доставлено два человека

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-29T19:52:29+03:00

Мужчины были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу.

Мужчины получили ожоги от 15 до 40 % поверхности тела

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Накануне днем в Новочебоксарске на улице Речная в доме №4 произошел пожар. В двухкомнатной квартире загорелась кухня.

Пожарные потушили пламя. В результате происшествия пострадали два человека – 42-летний хозяин и его 39-летний гость.

- Мужчины получили ожоги от 15 до 40 % поверхности тела и были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу. По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при обращении с огнем, - сообщили в МЧС Чувашии.

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