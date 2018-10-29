В Чувашии из-за пожара в квартире в больницу было доставлено два человека
Мужчины получили ожоги от 15 до 40 % поверхности тела
Мужчины были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу.
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Накануне днем в Новочебоксарске на улице Речная в доме №4 произошел пожар. В двухкомнатной квартире загорелась кухня.
Пожарные потушили пламя. В результате происшествия пострадали два человека – 42-летний хозяин и его 39-летний гость.
- Мужчины получили ожоги от 15 до 40 % поверхности тела и были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу. По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при обращении с огнем, - сообщили в МЧС Чувашии.
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