В Чувашии из-за восковых свечей 81-летняя пенсионерка осталась без дома
В этот понедельник – около 4.00, деревне Большие Бикшихи Канашского района загорелся частный жилой дом. Его 81-летняя хозяйка, заметив пожар, сама вышла на улицу и попросила помощи у соседей.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя вовсю бушевало. Потушить его удалось лишь спустя полчаса. Дом полностью сгорел, пенсионерка осталась без крыши над головой, отстоять удалось лишь надворные постройки.
- Пожар мог произойти из-за восковых свечей, которые хозяйка использовала для освещения жилья, - сообщили в МЧС Чувашии.
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