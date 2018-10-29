В Чувашии из-за восковых свечей 81-летняя пенсионерка осталась без дома

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-29T19:20:58+03:00

Пожилая женщина использовала их для освещения

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В этот понедельник – около 4.00, деревне Большие Бикшихи Канашского района загорелся частный жилой дом. Его 81-летняя хозяйка, заметив пожар, сама вышла на улицу и попросила помощи у соседей.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя вовсю бушевало. Потушить его удалось лишь спустя полчаса. Дом полностью сгорел, пенсионерка осталась без крыши над головой, отстоять удалось лишь надворные постройки.

- Пожар мог произойти из-за восковых свечей, которые хозяйка использовала для освещения жилья, - сообщили в МЧС Чувашии.

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