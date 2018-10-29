В Марий Эл мужчина сгорел в собственном доме

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-29T18:42:47+03:00

Пожарные не смогли к нему пробраться из-за сильного огня

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Рано утром в этот понедельник, 29 октября, о том, что в деревне Паратмары-Юванькино Горномарийского района загорелся частный дом, сообщили соседи.

К приезду пожарных на место происшествия пламя уже вовсю вырывалось из окон здания, пробраться внутрь для спасения людей уже не было никакой возможности.

- После ликвидации пожара, площадь которого составила около 70 квадратных метров, было найдено тело 50-летнего хозяина. Дом сгорел полностью, отстоять от огня удалось лишь надворные постройки, - сообщают в МЧС Марий Эл.

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