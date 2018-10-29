В Чувашии директор фирмы отделался штрафом за молчаливое избиение полицейского

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-29T18:32:40+03:00

Мужчина, не проронив ни слова, ударил кулаком одного из полицейских в челюсть. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Новочебоксарске 42-летнего директора местной фирмы по поставке стройматериалов признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Так, вечером 20 сентября мать осужденного из-за его агрессивного поведения была вынуждена обратится за помощью в полицию. Приехавшие по указанному адресу стражи порядка дома мужчину не застали.

Получив его приметы, правоохранители отправились на поиски. Искать долго не пришлось пьяный дебошир находился во дворе своего дома. В ответ на требования сообщить свои анкетные данные, директор, не проронив ни слова, ударил одного из полицейских в челюсть и разбил тому губу в кровь. Мужчину тут же доставили в полицию.

- В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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