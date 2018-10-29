В 2018 году обучение в вузах Татарстана подорожало на 18%

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-29T19:04:45+03:00

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Обучение в татарстанских вузах в 2018 года стало дороже на 18% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин подобного скачка является концентрация в республике престижных учебных заведений. Именно такой вывод сделал национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России.

Помимо этого, из сообщения организации ясно, что в Татарстане уровень годовой инфляции на потребительском рынке ниже, чем в целом по России. Так, в сентябре республике этот показатель составил 2,6%, когда в целом в стране он находился на отметке 3,4. Причиной этому в банке называют местную динамику цен на продовольственные товары

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