30 октября в Татарстане без осадков и до 7 градусов мороза
Порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду
Днем воздух прогреется до 2 градусов выше нуля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Морозная погода, установившаяся на территории Татарстана в понедельник, не покинет республику и в ближайшие дни. Так, 30 октября в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Осадков ждать не стоит. Однако будет довольно ветрено. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет чуть теплее. В большинстве районов республики столбик термометра будет колебаться между 1 градусом ниже нуля и 2 градусами со знаком "плюс".