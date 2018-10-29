30 октября в Татарстане без осадков и до 7 градусов мороза

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-29T17:20:06+03:00

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Морозная погода, установившаяся на территории Татарстана в понедельник, не покинет республику и в ближайшие дни. Так, 30 октября в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Осадков ждать не стоит. Однако будет довольно ветрено. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет чуть теплее. В большинстве районов республики столбик термометра будет колебаться между 1 градусом ниже нуля и 2 градусами со знаком "плюс".