2018-10-29T17:39:39+03:00
Экономика

Бюджет Казани вырос до 25,6 миллиардов рублей

Его увеличение стало возможным за счет неналоговых и налоговых доходов
Алина ГАБДУЛИНА
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Бюджет Казани вырос на 359,8 миллиона рублейБюджет Казани вырос на 359,8 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Депутаты казанской городской Думы утвердили изменения в бюджете. За счет неналоговых и налоговых доходов он вырос на 339,2 миллиона рублей. Еще 20,6 миллиона составила дополнительная финансовая помощь от бюджета Татарстана. Так, бюджет Казани вырос на 359,8 миллиона, и общая его сумма составила 25,6 миллиарда.

Известно также, что при доходах бюджета 24,4 миллиарда рублей, его дефицит составит 1,4 миллиарда. Решением этой проблемы на заседании Думы поделился глава финансового управления Ирек Мухаметшин. Он пообещал покрыть дефицит за счет средств прошлого года.

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