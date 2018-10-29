Бюджет Казани вырос до 25,6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-29T17:39:39+03:00

Его увеличение стало возможным за счет неналоговых и налоговых доходов

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Депутаты казанской городской Думы утвердили изменения в бюджете. За счет неналоговых и налоговых доходов он вырос на 339,2 миллиона рублей. Еще 20,6 миллиона составила дополнительная финансовая помощь от бюджета Татарстана. Так, бюджет Казани вырос на 359,8 миллиона, и общая его сумма составила 25,6 миллиарда.

Известно также, что при доходах бюджета 24,4 миллиарда рублей, его дефицит составит 1,4 миллиарда. Решением этой проблемы на заседании Думы поделился глава финансового управления Ирек Мухаметшин. Он пообещал покрыть дефицит за счет средств прошлого года.

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