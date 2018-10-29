Вахитовский район Казани на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-29T18:02:33+03:00

Воды не будет с 9.00 вторника до 9.00 среды. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано отключение воды. Так, 30 октября проблемы с водоснабжением наступят в некоторых домах Вахитовского района. Из-за проведения работ на сетях водопровода.

С 9.00 30 октября до 9.00 31 октября воды не будет в домах по улицам Галактионова, а также по адресам: улица Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а, улица Горького, 4, 6, 6 к.1, 6а, 6а к.1, 8/9, 10, 10а, 16/7, в домах Кочетова переулка, улица Маяковского, 17, 23а, 24, 27, 29а, 29Б, 31/14, 28, 30/16, 20, 21, 24а, 26, 29, 30а, улица Муштари, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 19а, 14в, 16, 18, Некрасова, в домах Профессорского переулка, улица Пушкина, 21, 23, 25, в домах по улице Пушкина с нечетными номерами с 8 по 52/2, в домах с нечетными номерами по улице Щапова с 1 по 43, в домах с четными номерами по улице Щапова со 2/16 по 26.

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