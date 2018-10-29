2018-10-29T17:01:24+03:00
Происшествия

В Казани жителя Мордовии будут судить за кражу иконы из церкви

Утверждается, что вместе с ней он вынес из храма цепь из золота, два кольца и два креста
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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29-летнего жителя Мордовии обвиняют в краже с незаконным проникновением.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 сентября этого года мужчина, находясь в Казани на улице Сахарова, перелез через забор и проник внутрь храма Святого князя Александра Невского.

Из храма он похитил икону Святой Матроны Московской в киоте, цепь из золота, а также металлические украшения: два кольца, два креста и цепь. Общая стоимость похищенного составила 48 тысяч рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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