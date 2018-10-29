Муфтий Сирии раскритиковал халяльные магазины в Казани

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-29T16:55:14+03:00

Ахмад Бадреддин остался в недоумении из-за того, что увидел на прилавке рыбу Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В свою очередь глава мусульман Татарстана решил, что" столь резкие слова вызваны недопониманием ситуации"

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На днях верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин посетил Татарстан. Прогуливаясь по местным халяльным магазинам, он заметил на прилавке рыбу. Это вызвало негодование мужчины.

Ахмад Бадерддин отметил, что продавать подобное в халяльных магазинах - ошибка, потому что рыбу вылавливают, а не забивают. После муфтий Сирии и вовсе перешел к тому, что подобные заведения спекулируют на религиозных убеждениях.

На эти слова в свою очередь отреагировал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. По его мнению, произошла не более чем ошибка.

- Полагаю, что столько резкие слова вызваны недопониманием ситуации, - написал Камиль хазрат Самигуллин на своей официальной странице в Инстаграм.

Отметим, что, согласно мусульманским традициям, в качестве продуктов питания нельзя использовать вино, свинину и животных, которые умерли своей смертью.

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