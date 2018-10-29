Казанец, который без летных прав устраивал прогулки на самолете над Марий Эл, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-29T16:37:00+03:00

У его самолета даже не было сертификата летной годности

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В Марий Эл осудили жителя Казани, который устроил авиапрогулки над Марий Эл на своем самолете «Sky Dream» RA-2759G, не имея на это летных прав.

Эти прогулки проходили с 17 сентября по 5 ноября 2017 года. При этом, как выяснили в суде, у мужчины не было не только летных прав, но он и не проходил медосвидетельствование, а у самого воздушного судна не было сертификата летной годности.

Так, что услугами по перевозке пассажиров на самолете казанца заинтересовались в Марийской транспортной прокуратуре. Во время доследственной проверки выяснилось, что полеты создавали реальную опасность для жизни и здоровья пассажиров – такая перевозка людей нарушала требования Воздушного кодекса России и Федеральных авиационных правил, снижали безопасность полетов.

В итоге за оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, суд приговорил мужчину к штрафу в 50 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными судами на срок 1 год.