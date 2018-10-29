В Татарстане мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак: врачи оценивают состояние спасенного ребенка как стабильное

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-29T15:38:06+03:00

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Врачи выходили найденную в мусорном контейнере Нижнекамска новорожденную девочку.

- С признаками обморожения и температурой тела 32 °С девочку доставили в Детскую городскую больницу с перинатальным центром. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ребенка. Сейчас малышка ростом 48 см и весом 2 300 граммов чувствует себя хорошо. Все внутренние органы в норме, как и общее состояние. Через несколько дней девочку из реанимации переведут в Отделение патологии новорожденных, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Напомним, ночью 27 октября в Нижнекамске случайный прохожий обнаружил в мусорном контейнере младенца. Мужчина завернул ребенка в свою куртку и вызвал «скорую». Пока медики спасали жизнь младенца, полиция смогла разыскать его мать. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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