В Татарстане мужчину, который пропал по пути из клуба домой, нашли мертвым
Ильназ Гатауллин, который пропал в поселке городского типа Агропоселок Альметьевского района, найден мертвым. Об этом 29 октября сообщали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
В сообщении отряд отменил вторые поисковые работы и выразили соболезнования всем, кто надеялся найти Ильназа живым. Подробности его смерти и местно нахождения тела пока не разглашаются.
- Отбой по вызову! Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просим в комментариях ограничиться соболезнования. Побережем нервы близких погибшего, - написано на официальной странице "Лизы Алерт"
Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина пропал рано утром 28 октября. Последней весточкой о нем был звонок жене. В нем он сказал, что лежит на траве и не чувствует ног.
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