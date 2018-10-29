В Татарстане мужчину, который пропал по пути из клуба домой, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-29T16:03:57+03:00

Его сутки искали близкие, друзья и волонтеры

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Ильназ Гатауллин, который пропал в поселке городского типа Агропоселок Альметьевского района, найден мертвым. Об этом 29 октября сообщали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

В сообщении отряд отменил вторые поисковые работы и выразили соболезнования всем, кто надеялся найти Ильназа живым. Подробности его смерти и местно нахождения тела пока не разглашаются.

- Отбой по вызову! Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просим в комментариях ограничиться соболезнования. Побережем нервы близких погибшего, - написано на официальной странице "Лизы Алерт"

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина пропал рано утром 28 октября. Последней весточкой о нем был звонок жене. В нем он сказал, что лежит на траве и не чувствует ног.

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