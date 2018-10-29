2018-10-29T15:33:16+03:00
Общество

Осужденный за мошенничество депутат Казгордумы Надыр Хайруллин лишился своего мандата

Он был вынужден досрочно сложить свои полномочия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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В этот понедельник на очередной сессии Казгордумы среди прочих вопросов народные избранники проголосовали за досрочное сложение полномочий депутата Надыра Хайруллина.

Все дело в том, что на прошлой неделе он был признан виновным в крупном мошенничестве. Было установлено, что Хайруллин обещал своему приятелю Альберту Кабирову узаконить построенные им таунхаусы. Для этого он передал 24 миллиона рублей. Эти деньги якобы предназначались главе управления градостроительных решений Казани. Но эту сумму депутат так никому не передал и все присвоил.

В итоге Надыра Хайруллина приговорили к трем годам колонии общего режима. Теперь уже бывшего депутата Казгордумы взяли под стражу прямо в зале суда.

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