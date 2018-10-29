В ноябре из аэропорта Казани стартуют новые авиарейсы в Омск и Тюмень
Татарстанский авиаперевозчик организует новые авиарейсы в Омск и Тюмень.
С 3 ноября самолеты в Тюмень будут вылетать два раза в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути займет 1 час 40 минут.
В Омск самолет полетит 4 ноября. При этом в течение последнего месяца осени рейсы будут выполняться пока только по субботам, в ноябре-декабре - по вторникам, а в декабре - по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.
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