В ноябре из аэропорта Казани стартуют новые авиарейсы в Омск и Тюмень

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-29T15:04:46+03:00

Вылеты в Тюмень будут совершаться по вторникам и субботам

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Татарстанский авиаперевозчик организует новые авиарейсы в Омск и Тюмень.

С 3 ноября самолеты в Тюмень будут вылетать два раза в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути займет 1 час 40 минут.

В Омск самолет полетит 4 ноября. При этом в течение последнего месяца осени рейсы будут выполняться пока только по субботам, в ноябре-декабре - по вторникам, а в декабре - по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

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