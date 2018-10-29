В Казани во время утепления балкона произошел хлопок, пострадал один человек
Накануне днем в Казани на балконе 5 этажа дома №6 по улице Александра Курынова произошел хлопок с последующим возгоранием. Пожарных вызвал очевидец.
Их встретила хозяйка квартиры, где все произошло. По ее словам, при утеплении балкона жидким полиуретановым веществом ее муж закурил. В этот момент произошел хлопок скопившейся в воздухе смеси. В результате выбило балконную раму. Возникший же при этом пожар жильцам квартиры удалось потушить самостоятельно, подручными средствами.
- В результате пострадал 32-летний мужчина. Его с ожогами головы, тела, верхних и нижних конечностей 1-3 степени (20%) госпитализирован в ожоговое отделение РКБ. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.
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