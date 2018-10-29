В Казани 18-летний студент колледжа погиб, выпав с девятого этажа
В пятницу, 26 октября, в 7.30 под окнами 9-этажного дома на улице Можайского в Кировском районе столицы Татарстана было обнаружено тело молодого человека. Осмотрев погибшего, эксперты предположили, что он погиб в результате падения с высоты.
Местные жители опознали своего 18-летнего соседа. Молодой человек проживал в квартире на девятом этаже, учился в технологическом колледже.
По факту гибели молодого человека правоохранительными органами республики проводится доследственная проверка. С места происшествия изъят его сотовый телефон.
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