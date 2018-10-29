В Марий Эл нашли останки замурованного в землянке отшельника-старообрядца

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-29T12:34:44+03:00

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В эти выходные по сообщению егеря в лесу Волжского района Марий Эл в землянке были обнаружены скелетированные останки человека. По данному факту была начата доследственная проверка.

Так, по предварительным данным правоохранителей, в 2008 году тогда еще 40-летний мужчина – старообрядец ушел жить в лес отшельником. При этом его знакомый периодически приносил ему в условленное место вещи, которые старообрядец забирал.

А в 2014 году мужчина перестал это делать. Поэтому его родственники, поняв, что он скончался, нашли землянку, провели обряд отпевания и замуровали жилье. брать оставленные предметы, родственники сделали вывод, что он умер, нашли землянку, провели обряд отпевания и замуровали тело. В правоохранительные органы об этом никто ничего не сообщал.Сообщает следственный комитет Марий Эл.

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