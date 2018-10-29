Казань стала самым популярным среди туристов городом в Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-29T12:48:24+03:00

При этом в столице Татарстана оказалась самой дорогой для отдыха

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Казань возглавила топ-5 самых популярны среди туристов городов в Приволжском федеральном округе. При составлении рейтинга ресурсом Tvil.ru учитывались люди, путешествующие самостоятельно.

В список также вошли Нижний Новгород, Самара, Саратов и Уфа.

При этом дешевле всего жилье для туристов стоило в Саратове, а дороже всего - в Казани.

Например, пребывание семьи в столице Татарстана в среднем обходится в 2 530 рублей за сутки, с учетом того, что туристы проводили в городе 3 ночи, в Нижнем Новгороде - это 2 150 рублей в сутки (2 ночи), в Самаре - 2 410 рублей (2,5 ночи), в Саратове – 1 740 рублей в сутки (1,5 ночи), в Уфе - 1 760 рублей (1,5 ночи).

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