2018-10-29T12:03:38+03:00
Происшествия

В Татарстане после тушения пожара в частном доме обнаружили тело пенсионера-инвалида

Спасти его не удалось из-за обрушившейся кровли
Олег ЛУГОВОЙ
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Погибшего нашли при разборе завалов в проходе между залом и верандой.Погибшего нашли при разборе завалов в проходе между залом и верандой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне утром спасателям поступило сообщение о том, что в селе Новая Михайловка Альметьевского района на улице Заречная горит частный дом №79. Звонила племянница хозяина строения, которая проживает рядом. По ее словам, крыша здания была полностью охвачена огнем.

При бывшим пожарным разбуженные соседи рассказали, что внутри горящего дома может находиться его хозяин – инвалид 2 группы.

В один из моментов произошло обрушение объятой пламенем кровли и частичное обрушение потолка в зальной комнате. Из-за этого не было возможности проникнуть внутрь для спасения человека.

Кроме того, огонь готов был перекинутся на соседнее строение. Пожарным пришлось также встать на его защиту.

Уже после тушения самого дома при разборе завалов в проходе между залом и верандой было обнаружено тело 62-летнего хозяина.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

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