2018-10-29T12:07:27+03:00
Общество

В центре Казани активисты раскидали легкие животных и живых раков

Инцидент произошел на улице Павлюхина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В минувшие выходные казанцы смогли своими глазами увидеть инсталляцию "рака легких" в центре города. На улице Павлюхина, у здания министерства экологии и природных ресурсов, активисты раскидали на газоне легкие животных, а на них положили живых раков.

Свой поступок они объяснили проведением акции в защиту экологии. Мол вот что бывает, когда за экологической обстановкой в регионе никто не следит.

После демонстрации "картины" горожанам и работникам министерства раки были отпущены в привычную для них среду, а легкие отданы в приют для животных, сообщают активисты.

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