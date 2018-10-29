В центре Казани активисты раскидали легкие животных и живых раков
В минувшие выходные казанцы смогли своими глазами увидеть инсталляцию "рака легких" в центре города. На улице Павлюхина, у здания министерства экологии и природных ресурсов, активисты раскидали на газоне легкие животных, а на них положили живых раков.
Свой поступок они объяснили проведением акции в защиту экологии. Мол вот что бывает, когда за экологической обстановкой в регионе никто не следит.
После демонстрации "картины" горожанам и работникам министерства раки были отпущены в привычную для них среду, а легкие отданы в приют для животных, сообщают активисты.
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