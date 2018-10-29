Чебоксары и Юнгинское поселение Чувашии выиграли более 3 миллионов рублей в федеральном конкурсе

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-29T14:22:10+03:00

Они достигли наилучших результатов в сферах муниципальной экономической политики, а также в управлении финансами и ЖКХ

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Чебоксары и Юнгинское поселение Моргаушского района Чувашии стали лучшими в федеральном конкурсе городских округов и сельских поселений. Они достигли наилучших результатов в сферах муниципальной экономической политики, а также в управлении финансами и ЖКХ.

В общей сложности, победителями были объявлены 24 муниципалитета. Каждый из них будет премирован. Так, Чебоксары получат 2,9 миллиона рублей, а Юнгинское поселение - 720 тысяч рублей.

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