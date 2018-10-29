2018-10-29T10:32:44+03:00
Спорт

На игру с "Рубином" "Спартак" прилетел без Фернандо, Зе Луиша, Адриано, но с Глушаковым

Матч между командами состоится сегодня в 20:30
Владимир КРУПСКИЙ
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Зе Луиш забивал "Рубину" в Казани, но сегодня точно не огорчит казанцев.Зе Луиш забивал "Рубину" в Казани, но сегодня точно не огорчит казанцев.
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Казанский "Рубин" сегодня проведет очередной матч в рамках чемпионата России. В гости к подопечным Курбана Бердыева пожалует столичный "Спартак". Десятикратные чемпионы России сейчас прибывают не в лучшем состоянии. Череда поражений привела к отставке Массимо Карреры с поста главного тренера клуба. В Казани руководить действиями москвичей будет исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.

Отметим, что в Казань "Спартак" прилетел не в оптимальном составе. Так, точно не сыграют с"Рубином" форварды Зе Луиш и Луис Адриано, а также полузащитник Фернандо. У всех троих диагностированы повреждения.

Зато может выйти на поле опальный капитан "Спартака" Денис Глушаков. Напомним, что Массимо Каррера, будучи наставником команды, отстранил Глушакова от работы с основой, но после увольнения итальянца Денис вернулся в состав. Прилетел в Казань и Ивелин Попов, который вторую часть прошлого сезона отыграл как раз в "Рубине".

Матч между "Рубином" и "Спартаком" состоится на "Казань Арене". Начало в 20:30.

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