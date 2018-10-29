2018-10-29T10:51:15+03:00
Происшествия

В ДТП погиб баянист Салавата Фатхутдинова Шафагат Салихов

Смертельная авария произошла вечером 27 октября на трассе Казань-Набережные Челны
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: www.instagram.com/shafagat_salikhovФото: www.instagram.com/shafagat_salikhov
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Вечером в субботу, 27 октября, в ДТП на трассе Казань-Набережные Челны погиб бывший баянист Салавата Фатхутдинова, известный татарский музыкант Шафагат Салихов. Автомобиль мужчины столкнулся с фурой. В момент аварии он находился в нем один. Шафагат скончался до приезда скорой помощи.

Известно, что музыкант возвращался домой, в Набережные Челны, после банкета в одном из ресторанов Казани. У него остались два несовершеннолетних ребенка.

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