В ДТП погиб баянист Салавата Фатхутдинова Шафагат Салихов
Смертельная авария произошла вечером 27 октября на трассе Казань-Набережные Челны
Фото: www.instagram.com/shafagat_salikhov
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Вечером в субботу, 27 октября, в ДТП на трассе Казань-Набережные Челны погиб бывший баянист Салавата Фатхутдинова, известный татарский музыкант Шафагат Салихов. Автомобиль мужчины столкнулся с фурой. В момент аварии он находился в нем один. Шафагат скончался до приезда скорой помощи.
Известно, что музыкант возвращался домой, в Набережные Челны, после банкета в одном из ресторанов Казани. У него остались два несовершеннолетних ребенка.
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