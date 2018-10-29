В Казани на улице Дементьева завершили установку 8 новых светофоров

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-29T10:17:22+03:00

Это было сделано в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Для большей безопасности участников дорожного движения в столице Татарстана на улице Дементьева установили 8 светофоров, 8 дорожных знаков и 200 погонных метров перильных ограждений. Это было сделано в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Также там был проведен ремонт двух участков: от улицы Олега Кошевого до улицы Михаила Миля и от улицы Максимова до улицы Академика Павлова. Общая площадь, на которой была проведена реконструкция, превысила 31 тысячу квадратных метров. Помимо укладки нового асфальта были отремонтированы и тротуары, а также установлены остановочные павильоны.

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