2018-10-29T09:44:51+03:00
Общество

Новым директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов

До этого он 12 лет проработал в этой компании главным инженером
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта kzn.ruФото: с сайта kzn.ru
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29 октября на традиционном совещании «деловой понедельник» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил, что новым директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов. Который в этой компании до этого назначения 12 лет проработал на должности главного инженера.

По словам градоначальника, Асхат Шаханов трудится в Казанских тепловых сетях с 1989 года и прошел все ступени от молодого специалиста до руководителя. «

- Пожелаем коллеге успехов на новом посту и безаварийной подачи тепла, - сказал Ильсур Метшин.

СПРАВКА

Сейчас Асхату Шаханову 57 лет. Работал электрослесарем, упаковщиком, машинистом-ободчикомпо котельному обрудованию, Сайдуллаевич родился 24 апреля 57 1961 года. В 1985 году окончил Московский энергетический институт, тепловые энергетические станции. С2014 года и до этого момента занимал должность главного инженера Казанских тепловых сетей.

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