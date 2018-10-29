Новым директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов
29 октября на традиционном совещании «деловой понедельник» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил, что новым директором Казанских тепловых сетей стал Асхат Шаханов. Который в этой компании до этого назначения 12 лет проработал на должности главного инженера.
По словам градоначальника, Асхат Шаханов трудится в Казанских тепловых сетях с 1989 года и прошел все ступени от молодого специалиста до руководителя. «
- Пожелаем коллеге успехов на новом посту и безаварийной подачи тепла, - сказал Ильсур Метшин.
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Сейчас Асхату Шаханову 57 лет. Работал электрослесарем, упаковщиком, машинистом-ободчикомпо котельному обрудованию, Сайдуллаевич родился 24 апреля 57 1961 года. В 1985 году окончил Московский энергетический институт, тепловые энергетические станции. С2014 года и до этого момента занимал должность главного инженера Казанских тепловых сетей.