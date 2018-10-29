До 15 ноября в Казани закончат строительство еще трех объектов здравоохранения

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-29T09:24:53+03:00

Речь идет в том числе и о подстанции скорой медицинской помощи в поселке Мирный.

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К концу 2018 года в столице Татарстана будет отремонтировано 90% объектов первичной сети здравоохранения. Так, работы по капитальной реконструкции уже завершены в пяти учреждениях из 16 запланированных. Еще на семи ремонт будет закончен к середине ноября, а четыре будут сданы до конца декабря. Все они будут оснащены новым оборудованием.

Также до 15 ноября этого года будет завершено строительство строительство модульных объектов здравоохранения. Это подстанция скорой медицинской помощи в поселке Мирный (по улице Рыбацкая, д. 2), офис врача общей практики и педиатра в поселке Салмачи (по улице Сайдаша, д.38), фельдшерско-акушерский пункт в поселке Борисково (по улице Пожарная, д. 56).

Кроме того, в декабре в ЖК «Салават Купере» планируют открыть офис педиатров и врачей общей практики. Подобные объекты здравоохранения хотят также создать в ЖК «Солнечный город» по адресам: улица Ахунова, 16а и улица Б.Урманче, 5.