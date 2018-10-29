Татарстанский фестиваль санок SannyФЕСТ занял второе место в Russian Event Awards-2018
В финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2018 фестиваль креативных санок из Мамадыша занял второе место, став «Лучшим молодежным туристическим событием». Награждение прошло в Нижнем Новгороде. На сцене чествовали автора идеи создания подобного фестиваля в Татарстане Айнур Аглямов.
Всего в этом году в рамках Национальной премии Russian Event Awards состоялось три региональных конкурса. В итоге в общенациональный финал было отобрано 232 проекта из 48 регионов России.
Возвращаясь же к татарстанскому проекту, можно отметить, что уже начат прием заявок на участие в SannyФЕСТ-2019, который пройдет 26 января.
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Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
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