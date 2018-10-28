Три самолета не смогли приземлиться в казанском аэропорте

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-28T19:05:10+03:00

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На три часа международный аэропорт «Казань» сегодня перестал принимать воздушные суда. Причиной закрытия аэропорта стала метель с мокрым снегом, которая утром обрушилась на город. За это время три летевших в Казань самолета приземлились из-за непогоды на запасных аэродромах.

У ряда авиарейсов перенесли полет на несколько часов. Летевших в Казань пассажиров из Турции так же проинформировали, что казанский аэропорт закрыт. Три рейса компании «Аэрофлот» приземлились на запасных аэродромах в Нижнем Новгороде и Бегишево – это рейсы 1190, ИАЕ 4567 и UZB 697. Все время закрытия на взлетно-посадочной площадке в Казани велись работы по очистке от снега.

Из-за внезапно выпавшего снега так же остановилось движение на трассе Казань – Оренбург. На трассах Татарстана произошли многочисленные аварии с участием большегрузов, водители которых не были готовы к погодным условиям.

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